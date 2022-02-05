Матч чемпионата России между казанским и московским «Динамо» перенесен из-за коронавируса

Матч 17-го тура женского чемпионата России по волейболу между казанским и московским «Динамо» перенесен из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола, игра отложена из-за нескольких заражений Covid-19 в составе московского клуба.

Матч должен был пройти 7 февраля. Новая дата будет объявлена позднее.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 15 играх. «Динамо» из Казани лидирует в турнире, набрав 41 очко в 15 матчах.