Марина Марюхнич продлила контракт с казанским «Динамо»

Центральная блокирующая Марина Марюхнич продлила контракт с «Динамо-Казань» на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

За годы выступления за «Динамо-Казань» Марюхнич приняла участие в 136 официальных матчах на российской и международной арене и принесла в общекомандную копилку 885 очков. С ее помощью были завоеваны «золото» и два «серебра» чемпионата России, три победы в Кубке России, золотые медали в Кубке ЕКВ.