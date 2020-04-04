Марина Марюхнич продлила контракт с казанским «Динамо»
13:27
Центральная блокирующая Марина Марюхнич продлила контракт с «Динамо-Казань» на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.
За годы выступления за «Динамо-Казань» Марюхнич приняла участие в 136 официальных матчах на российской и международной арене и принесла в общекомандную копилку 885 очков. С ее помощью были завоеваны «золото» и два «серебра» чемпионата России, три победы в Кубке России, золотые медали в Кубке ЕКВ.
Продолжаем сохранять состав?— Динамо-Казань (@vcdinamokazan) April 4, 2020
Марина Марюхнич продлила контракт еще на 1 год?
Подробнее ?? https://t.co/4dQFhzPrqt#Расцветаем? pic.twitter.com/4TBReW0Gh8
Дополнительная информация: