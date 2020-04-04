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Марина Марюхнич продлила контракт с казанским «Динамо»

13:27
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Центральная блокирующая Марина Марюхнич продлила контракт с «Динамо-Казань» на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

За годы выступления за «Динамо-Казань» Марюхнич приняла участие в 136 официальных матчах на российской и международной арене и принесла в общекомандную копилку 885 очков. С ее помощью были завоеваны «золото» и два «серебра» чемпионата России, три победы в Кубке России, золотые медали в Кубке ЕКВ.

Дополнительная информация:

http://m.dinamo-kazan.com/news/?id=3024

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