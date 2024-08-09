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Сегодня, 20:15

Максим Михайлов: «Кубок Первого канала важен для популяризации волейбола»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Один из лидеров сборной России, диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов заявил, что будет стремиться к победе на Кубке Первого канала, в какую бы команду ни попал.

— Нам предстоит интересный турнир, который соберет в одном месте всех лучших волейболистов страны, — отметил Михайлов. — Уровень приглашенных на него игроков очень высокий, приятно находиться в такой компании. В условиях существующих ныне ограничений это, безусловно, нужное, важное и правильное событие для популяризации нашего вида спорта. Да, в силу выбранных сроков не все будут в оптимальной форме, но на это мы повлиять не могли. В чью команду хотел бы, Константина Брянского или Владимира Алекно? Сложный вопрос, пока об этом не думал. Но соперничество будет действительно принципиальным, это тренеры, представляющие два разных поколения. Да, Алекно возглавлял сборную, когда у нас была возможность выступать на крупных международных турнирах, но Брянский, считаю, своими успехами с «Динамо» тоже доказал, на что способен.

— Для вас принципиально будет победить?

— Для любого спортсмена важна победа в любом матче. Даже, например, в Матчах всех звезд. И если кто-то говорит, что результат для него не принципиален, то подсознательно он все равно хочет выиграть. И я не исключение. А кто на сколько готов, посмотрим. Я приехал на сбор только в четверг, всех деталей не знаю, но на мой взгляд, все идет по плану.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 16 по 18 августа, а составы команд тренеры определят на церемонии драфта.

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