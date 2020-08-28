«Локомотив» выиграл Кубок Губернатора Калининградской области

Калининградский клуб во втором туре обыграл «Уралочку» 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:21) и досрочно завоевал первый титул в российском волейболе, разыгрываемый после паузы из-за коронавируса.

Перед последним туром у вице-чемпионов России 6 очков, и они недосягаемы для преследователей. Завтра команда Андрея Воронкова встретится со сборной России.

Турнирная таблица:

1. Локомотив — 6. 2. Уралочка-НТМК — 3. 3. Динамо — Ак Барс — 2. 4. Россия — 1.(Дмитрий Кузнецов)