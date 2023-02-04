«Локомотив» в трех сетах победил «Тулицу» в матче женской суперлиги

«Локомотив» в трех сетах победил «Тулицу» в матче женской суперлиги по волейболу.

Команда из Калининграда набрала 44 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице, уступая только московскому «Динамо» (48 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

18-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

4 февраля.

«Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)

4 февраля.

«Локомотив» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

4 февраля.