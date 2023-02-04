«Локомотив» в трех сетах победил «Тулицу» в матче женской суперлиги
«Локомотив» в трех сетах победил «Тулицу» в матче женской суперлиги по волейболу.
Команда из Калининграда набрала 44 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице, уступая только московскому «Динамо» (48 очков).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
18-й тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)
4 февраля.
«Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)
4 февраля.
«Локомотив» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)
4 февраля.
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