«Локомотив» сравнял счет в финальной серии женского чемпионата России по волейболу против «Уралочки»

Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» во втором матче финальной серии женского чемпионата России по волейболу.

«Локомотив» одержал победу в четырех сетах — 25:22, 25:20, 24:26, 25:16.

Калининградки сравняли счет в серии до трех побед — 1-1. Третий матч между «Локомотивом» и «Уралочкой» пройдет в воскресенье, 8 мая. Начало — в 15.00 (мск).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16)

4 мая.