«Локомотив» перенес дату матча с «Факелом»

Новосибирский «Локомотив» не сыграет с новоуренгойским «Факелом» в матче чемпионата России, который был запланирован на 25 октября, информирует пресс-служба клуба.

?? Домашняя игра 25-ого октября не состоится!



Вместе с @fakelvolley при поддержке @volleyballvfv пришли к обоюдному решению о переносе матча седьмого тура чемпионата России с целью сохранения здоровья спортсменов.



? https://t.co/gHEVOErUPh pic.twitter.com/paAcCA8FqA — ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk) October 21, 2020

Волейбольный клуб продолжает находиться на двухнедельной изоляции после вспышки коронаувирусной инфекции в команде. «Факел» и «Локомотив» согласовали между собой перенос встречи на более поздний срок.

Ранее Всероссийская федерация волейбола перенесла две встречи железнодорожников на более поздний срок: с московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».