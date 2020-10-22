«Локомотив» перенес дату матча с «Факелом»
16:32
Новосибирский «Локомотив» не сыграет с новоуренгойским «Факелом» в матче чемпионата России, который был запланирован на 25 октября, информирует пресс-служба клуба.
Волейбольный клуб продолжает находиться на двухнедельной изоляции после вспышки коронаувирусной инфекции в команде. «Факел» и «Локомотив» согласовали между собой перенос встречи на более поздний срок.
Ранее Всероссийская федерация волейбола перенесла две встречи железнодорожников на более поздний срок: с московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное