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«Локомотив» перенес дату матча с «Факелом»

16:32
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Новосибирский «Локомотив» не сыграет с новоуренгойским «Факелом» в матче чемпионата России, который был запланирован на 25 октября, информирует пресс-служба клуба.

Волейбольный клуб продолжает находиться на двухнедельной изоляции после вспышки коронаувирусной инфекции в команде. «Факел» и «Локомотив» согласовали между собой перенос встречи на более поздний срок.

Ранее Всероссийская федерация волейбола перенесла две встречи железнодорожников на более поздний срок: с московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

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