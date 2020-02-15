«Локомотив» переиграл «Уралочку-НТМК»

В матче 15-го тура розыгрыша женской суперлиги «Локомотив» играл против «Уралочки-НТМК». Команда из Калининграда одержала победу в трех сетах.

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Енисей (Красноярск) — Протон (Саратов) — 0:3 (24:26, 18:25, 21:25)

15 февраля.

Динамо-Метар (Челябинск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (19:25, 18:25, 20:25)

15 февраля.

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:22, 26:24, 25:17)

15 февраля.