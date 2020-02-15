«Локомотив» переиграл «Уралочку-НТМК»
20:38
В матче 15-го тура розыгрыша женской суперлиги «Локомотив» играл против «Уралочки-НТМК». Команда из Калининграда одержала победу в трех сетах.
Чемпионат России. Женщины
15-й тур
Енисей (Красноярск) — Протон (Саратов) — 0:3 (24:26, 18:25, 21:25)
15 февраля.
Динамо-Метар (Челябинск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (19:25, 18:25, 20:25)
15 февраля.
Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:22, 26:24, 25:17)
15 февраля.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...