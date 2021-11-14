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«Локомотив» одержал 7-ю победу подряд на старте чемпионата России

17:41
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«Локомотив» на своей площадке обыграл «Кузбасс» в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась в пользу новосибирцев в четырех сетах.

Эта победа стала для «Локомотива» седьмой подряд на старте сезона суперлиги. Команда Пламена Константинова набрала 21 очко и лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит-Казань» на 2 очка.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (25:18, 25:16, 22:25, 25:23)

14 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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