«Локомотив» обыграл на тай-брейке «Динамо»

«Динамо» в центральном матче 16-го тура мужской суперлиги по волейболу принимало в Москве «Локомотив» из Новосибирска. Гости сломили сопротивление соперника на тай-брейке, одержав победу в пяти сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 25:14, 25:21, 17:25, 10:15)

5 февраля.

Белогорье (Белгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (18:25, 25:23, 15:25, 19:25)

5 февраля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:17)

5 февраля.

Енисей (Красноярск) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 25:15)

5 февраля.