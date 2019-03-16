"Локомотив" обыграл "Минчанку", московское "Динамо" победило в Краснодаре

В матчах 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин "Локомотив" из Калининградской области в трех партиях обыграл "Минчанку". Также три партии понадобились московскому "Динамо" для победы над "Динамо" из Краснодара.

Женщины. Суперлига

21-й тур

"Локомотив" (Калининградская область) - "Минчанка" (Минск) - 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

"Динамо" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (16:25, 21:25, 18:25)

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:14, 25:15, 25:23)

"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Динамо-Казань" (Казань) - 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 17:25)

"Протон" (Саратов) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25)