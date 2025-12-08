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8 декабря 2025, 17:56

У игрока новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

Руслан Минаев
Сэм Деру.
Фото ВК Локомотив (Новосибирск)

Новосибирский «Локомотив» объявил о том, что в ходе планового обследования доигровщику Сэму Деру диагностировали онкологическое заболевание.

33-летнему бельгийцу предстоит пройти курс химиотерапии. В клубе добавили, что контракт игрока продолжает действовать.

«Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — говорится в заявлении.

Сэм Деру.У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру — рак. Его обнаружили во время медосмотра

Деру играет за «Локомотив» с 2025 года. Ранее он выступал за казанский «Зенит» (с 2022 по 2025 год) и московское «Динамо» (с 2019 по 2021 год).

Деру является четырехкратным чемпионом России.

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Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
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