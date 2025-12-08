У игрока новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

Новосибирский «Локомотив» объявил о том, что в ходе планового обследования доигровщику Сэму Деру диагностировали онкологическое заболевание.

33-летнему бельгийцу предстоит пройти курс химиотерапии. В клубе добавили, что контракт игрока продолжает действовать.

«Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — говорится в заявлении.

Деру играет за «Локомотив» с 2025 года. Ранее он выступал за казанский «Зенит» (с 2022 по 2025 год) и московское «Динамо» (с 2019 по 2021 год).

Деру является четырехкратным чемпионом России.