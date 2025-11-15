«Локомотив» обыграл «Нову» и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге
«Локомотив» дома обыграл «Нову» в матче 7-го тура Суперлиги — 3:0.
Новосибирский клуб одержал седьмую победу подряд и с 21 очком лидирует в таблице чемпионата. Клуб из Новокуйбышевска с 13 очками — на 4-й строчке.
В 8-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с казанским «Зенитом», «Нова» примет московское «Динамо».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
7-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15)
