«Локомотив» обыграл «Нову» и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге

«Локомотив» дома обыграл «Нову» в матче 7-го тура Суперлиги — 3:0.

Новосибирский клуб одержал седьмую победу подряд и с 21 очком лидирует в таблице чемпионата. Клуб из Новокуйбышевска с 13 очками — на 4-й строчке.

В 8-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с казанским «Зенитом», «Нова» примет московское «Динамо».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15)