«Локомотив» нанес поражение «Уралочке-НТМК»
21:36
Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Уралочкой-НТМК» в рамках перенесенного матча 17-го тура женской Париматч суперлиги.
«Локомотив» добился шестой победы подряд в чемпионате России и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уралочка-НТМК» с двумя поражениями кряду идет 7-й.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
17-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:14, 25:17, 28:26)
20 января.
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