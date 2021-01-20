«Локомотив» нанес поражение «Уралочке-НТМК»

Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Уралочкой-НТМК» в рамках перенесенного матча 17-го тура женской Париматч суперлиги.

«Локомотив» добился шестой победы подряд в чемпионате России и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уралочка-НТМК» с двумя поражениями кряду идет 7-й.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

17-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:14, 25:17, 28:26)

20 января.