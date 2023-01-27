«Локомотив» на тай-брейке победил казанское «Динамо»

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«Локомотив» на тай-брейке победил казанское «Динамо» в матче женской суперлиги по волейболу.

«Локомотив» набрал 41 очко занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо» осталось на девятой строчке (18 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

17-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:16)

27 января.

Тулица (Тульская область) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)

27 января.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 21:25, 12:15)

27 января.

Динамо Кр (Краснодар) — Енисей (Красноярск) — 1:3 (21:25, 17:25, 26:24, 22:25)

27 января.