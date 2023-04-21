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Сегодня, 16:58

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).

Счет в серии между командами 2-1 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет в Новосибирске 24 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Локомотив Н» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:0 (25:18, 27:25, 25:23)

Счет в серии: 1-2

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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