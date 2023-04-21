Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).
Счет в серии между командами 2-1 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет в Новосибирске 24 апреля.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Локомотив Н» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:0 (25:18, 27:25, 25:23)
Счет в серии: 1-2
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