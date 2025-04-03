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3 апреля, 21:30

Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и вышел в финал плей-офф женской суперлиги

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Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф женской суперлиги — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в финал.

Соперником команды из Калининграда в финале станет «Динамо-Казань».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Локомотив К» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17)

Счет в серии: 3-2

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