3 мая, 19:27

Калининградский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка России по волейболу

Алина Савинова

Калининградский «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в полуфинальном матче «Финала шести» Кубка России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:16, 25:19) в пользу волейболисток из Калининграда.

«Локомотив» вышел в финал Кубка России и сыграет против победителя противостояния между «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой». Финальный матч и игра за третье место пройдут в воскресенье, 4 мая.

Волейбол
