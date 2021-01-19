«Локомотив» дома обыграл «Уралочку»

Калининградский «Локомотив» победил «Уралочку-НТМК» (3:1) в матче четвертого тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Счет в партиях — 25:18, 20:25, 25:15, 25:21.

«Локо» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уралочка» на седьмом месте.

Чемпионат России. Женщины

4-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 25:21)