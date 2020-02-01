«Локомотив» из Калининграда обыграл «Заречье-Одинцово»

В матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин лидер турнира «Локомотив» из Калининградской области на выезде обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области — 3:0 (25:17, 25:20, 25:20).

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (17:25, 20:25, 20:25)

«Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:17, 21:25, 15:25, 25:23, 18:16)

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:6)