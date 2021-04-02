«Локомотив» и московское «Динамо» сыграют в финале чемпионата России

Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский клуб «Динамо — Ак Барс» 3-0 (25:23, 25:20, 25:16) и стало финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.

«Локомотив» обыграл «Уралочку» со счетом 3-1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18) и также прошел в финал.

Таким образом, в финале турнира встретятся московское «Динамо» и «Локомотив», в матче за третье место сыграют «Динамо — Ак Барс» и «Уралочка».

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18)

2 апреля.

Динамо М (Москва) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:16)

2 апреля.

Матч за 5-е место

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 16:25)

2 апреля.

Матчи за 11 — 14-е места

Спарта (Нижний Новгород) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:18)

2 апреля.

Тулица (Тульская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13)

2 апреля.