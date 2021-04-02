«Локомотив» и московское «Динамо» сыграют в финале чемпионата России
Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский клуб «Динамо — Ак Барс» 3-0 (25:23, 25:20, 25:16) и стало финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.
«Локомотив» обыграл «Уралочку» со счетом 3-1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18) и также прошел в финал.
Таким образом, в финале турнира встретятся московское «Динамо» и «Локомотив», в матче за третье место сыграют «Динамо — Ак Барс» и «Уралочка».
Чемпионат России. Женщины
1/2 финала
Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18)
2 апреля.
Динамо М (Москва) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:16)
2 апреля.
Матч за 5-е место
Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 16:25)
2 апреля.
Матчи за 11 — 14-е места
Спарта (Нижний Новгород) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:18)
2 апреля.
Тулица (Тульская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13)
2 апреля.
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