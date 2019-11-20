«Локомотив» и «Динамо» потерпели первые поражения в сезоне
«Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России проиграл питерскому «Зениту» — 2:3. В другой встрече «Зенит-Казань» победил «Динамо» — 3:1.
«Локомотив» и «Динамо» потерпели первые поражения в сезоне. Новосибирцы с 15 очками возглавляют турнирную таблицу.
Волейбол
Россия. Мужчины. Суперлига
6-й тур
АСК (Нижний Новгород) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 30:28, 25:18)
20 ноября.
Зенит-Казань (Казань) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:20, 25:13, 20:25, 25:19)
20 ноября.
Факел (Новый Уренгой) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:20, 25:14, 25:19)
20 ноября.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (20:25, 26:28, 14:25)
20 ноября.
Кузбасс (Кемерово) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)
20 ноября.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:2 (19:25, 25:13, 25:21, 28:30, 15:13)
20 ноября.