«Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России проиграл питерскому «Зениту» — 2:3. В другой встрече «Зенит-Казань» победил «Динамо» — 3:1.

«Локомотив» и «Динамо» потерпели первые поражения в сезоне. Новосибирцы с 15 очками возглавляют турнирную таблицу.

Волейбол

Россия. Мужчины. Суперлига

6-й тур

АСК (Нижний Новгород) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 30:28, 25:18)

20 ноября.

Зенит-Казань (Казань) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:20, 25:13, 20:25, 25:19)

20 ноября.

Факел (Новый Уренгой) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:20, 25:14, 25:19)

20 ноября.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (20:25, 26:28, 14:25)

20 ноября.

Кузбасс (Кемерово) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

20 ноября.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:2 (19:25, 25:13, 25:21, 28:30, 15:13)

20 ноября.