«Локомотив» в четырех партиях обыграл «Енисей»

«Локомотив» победил «Енисей» (3:1) в матче 12-го тура Париматч Суперлиги по волейболу среди женщин. Команда из Калининградской области набрала 16 очков и занимает пятое место

Чемпионат России. Женщины

12-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:18, 27:25, 25:19)

«Протон» (Саратов) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:13, 21:25, 18:25, 23:25)

«Спарта» (Нижний Новгород) -«Тулица» (Тульская область) — 1:3 (15:25, 20:25, 26:24, 16:25)

21 ноября.

Матч «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) был отложен, так как «Уралочка» ушла на карантин из-за коронавируса.