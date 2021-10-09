«Локомотив» одержал победу в матче с «Динамо»
21:47
«Локомотив» из Калининградской области обыграл московское «Динамо» (3:1) в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 19:25, 25:21, 25:16, 25:23. «Локомотив» набрал шесть очков и вышел на первое место
Чемпионат России. Женщины
2-й тур
«Локомотив» К (Калининградская область) — «Динамо» М (Москва) — 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:23)
9 октября.
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