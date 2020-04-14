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Лихошерстов покидает казанский «Зенит» и будет играть за «Динамо»

11:13
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Центральный блокирующий Вадим Лихошерстов покидает «Зенит». Казанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 31-летним уроженцем Харькова, сообщает Twitter клуба.

Лихошерстов продолжит карьеру в «Динамо». Он уже подписал контракт с московским клубом.

В составе «Зенита» игрок дважды становился обладателем Кубка России и серебряным призером суперлиги.

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