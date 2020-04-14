Лихошерстов покидает казанский «Зенит» и будет играть за «Динамо»
11:13
Центральный блокирующий Вадим Лихошерстов покидает «Зенит». Казанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 31-летним уроженцем Харькова, сообщает Twitter клуба.
Вадим Лихошерстов покидает наш клуб ?— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) April 14, 2020
Спасибо за всё, Вадим ?#МыЗенитКазань pic.twitter.com/poYPKjhOXS
Лихошерстов продолжит карьеру в «Динамо». Он уже подписал контракт с московским клубом.
В составе «Зенита» игрок дважды становился обладателем Кубка России и серебряным призером суперлиги.