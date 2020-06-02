Либеро Третьякова продлила контракт с «Динамо» из Краснодара. Для нее это будет 22-й сезон в карьере
Призер «Гран-при» в составе сборной России, либеро Екатерина Третьякова продлила контрактные отношения с «Динамо», сообщает сайт клуба из Краснодара.
Предстоящий сезон для Екатерины Третьяковой будет 22-м в профессиональной карьере либеро и пятым в составе нашего клуба.— VC DINAMO KRASNODAR (@DinamoKrasnodar) June 2, 2020
Екатерина 1-го июня 2020 года продлила контракт с «Динамо» Краснодар и остается в городе, который стал домом для её семьи. #Динамокраснодар pic.twitter.com/lY6q3QYuPY
Предстоящий сезон будет 22-м в профессиональной карьере Екатерины Третьяковой и пятым в составе «Динамо». Она одна из шести волейболисток суперлиги, начинавших профессиональную карьеру в XX веке. Подобным могут похвастать капитан «Минчанки» нападающая Оксана Ковальчук, центральная блокирующая «Динамо-Казань» Мариина Марюхнич, связующие «Динамо» Москва, «Ленинградки», «Енисея» Марина Бабешина, Анна Матиенко, Александра Перетятько.
Екатерина Третьякова провела больше 400 официальных матчей, выступая за клубы Челябинска, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Москвы, Краснодара. Либеро- двукратный победитель Кубка России, трехкратный призер чемпионатов страны.
Дополнительная информация:
http://www.dinamokrasnodar.ru/index.php/component/content/article/8234--lr-