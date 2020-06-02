Либеро Третьякова продлила контракт с «Динамо» из Краснодара. Для нее это будет 22-й сезон в карьере

Предстоящий сезон для Екатерины Третьяковой будет 22-м в профессиональной карьере либеро и пятым в составе нашего клуба.

Екатерина 1-го июня 2020 года продлила контракт с «Динамо» Краснодар и остается в городе, который стал домом для её семьи. #Динамокраснодар pic.twitter.com/lY6q3QYuPY