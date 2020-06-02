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Либеро Третьякова продлила контракт с «Динамо» из Краснодара. Для нее это будет 22-й сезон в карьере

13:24
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Призер «Гран-при» в составе сборной России, либеро Екатерина Третьякова продлила контрактные отношения с «Динамо», сообщает сайт клуба из Краснодара.

Предстоящий сезон будет 22-м в профессиональной карьере Екатерины Третьяковой и пятым в составе «Динамо». Она одна из шести волейболисток суперлиги, начинавших профессиональную карьеру в XX веке. Подобным могут похвастать капитан «Минчанки» нападающая Оксана Ковальчук, центральная блокирующая «Динамо-Казань» Мариина Марюхнич, связующие «Динамо» Москва, «Ленинградки», «Енисея» Марина Бабешина, Анна Матиенко, Александра Перетятько.

Екатерина Третьякова провела больше 400 официальных матчей, выступая за клубы Челябинска, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Москвы, Краснодара. Либеро- двукратный победитель Кубка России, трехкратный призер чемпионатов страны.

Дополнительная информация:

http://www.dinamokrasnodar.ru/index.php/component/content/article/8234--lr-

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