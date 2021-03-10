«Ленинградка» проиграла «Спарте» в заключительном матче регулярного чемпионата суперлиги
20:15
В перенесенном матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу «Ленинградка» на своей площадке проиграла «Спарте».
«Ленинградка» завершила предварительный этап суперлиги — Париматч на 5-м месте в таблице и готовится к участию в плей-офф.
«Спарта» в своем дебютном сезоне в высшем дивизионе финишировала на 12-й строчке и примет участие в серии плей-офф за 11-14 места.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
13-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Спарта (Нижний Новгород) — 0:3 (15:25, 11:25, 21:25)
10 марта.
18-й тур
Минчанка (Минск) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:1 (25:15, 22:25, 25:23, 25:21)
10 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...