«Ленинградка» проиграла «Спарте» в заключительном матче регулярного чемпионата суперлиги

В перенесенном матче 13-го тура женского чемпионата России по волейболу «Ленинградка» на своей площадке проиграла «Спарте».

«Ленинградка» завершила предварительный этап суперлиги — Париматч на 5-м месте в таблице и готовится к участию в плей-офф.

«Спарта» в своем дебютном сезоне в высшем дивизионе финишировала на 12-й строчке и примет участие в серии плей-офф за 11-14 места.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Спарта (Нижний Новгород) — 0:3 (15:25, 11:25, 21:25)

10 марта.

18-й тур

Минчанка (Минск) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:1 (25:15, 22:25, 25:23, 25:21)

10 марта.