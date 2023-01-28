«Ленинградка» победила «Липецк» в матче женской суперлиги
«Ленинградка» победила «Липецк» в матче женской суперлиги по волейболу.
Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в трех сетах — 25:16, 25:16, 25:20.
«Ленинградка» выиграла второй матч подряд после двух поражений и идет третьей в турнирной таблице с 37 очками. «Липецк» проиграл 15-й матч из 17 в текущем сезоне и замыкает таблицу.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
17-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)
28 января.
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