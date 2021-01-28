«Ленинградка» обыграла «Локомотив» на тай-брейке
19:37
В матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд «Ленинградка» на тай-брейке обыграла «Локомотив».
В таблице Париматч суперлиги «Ленинградка» после 18 матчей располагается на 5-й строчке, имея в активе 32 очка.
Команда из Калининграда занимает 4-е место, набрав 37 очков в 17 матчах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
21-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:2 (26:28, 25:20, 24:26, 25:19, 15:7)
28 января.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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