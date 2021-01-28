«Ленинградка» обыграла «Локомотив» на тай-брейке

В матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд «Ленинградка» на тай-брейке обыграла «Локомотив».

В таблице Париматч суперлиги «Ленинградка» после 18 матчей располагается на 5-й строчке, имея в активе 32 очка.

Команда из Калининграда занимает 4-е место, набрав 37 очков в 17 матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

21-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:2 (26:28, 25:20, 24:26, 25:19, 15:7)

28 января.