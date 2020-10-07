«Ленинградка» обыграла «Липецк» и лидирует в чемпионате России

В матче пятого тура Париматч Суперлиги по волейболу среди женщин «Ленинградка» на выезде обыграла «Липецк» (3:0). Команда лидирует в турнирной таблице с 14-ю очками.

Чемпионат России. Женщины

5-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (18:26, 25:19, 25:21, 27:25)

«Липецк» (Липецкая область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 18:25, 18:25)

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (20:25, 25:23, 25:21, 22:25, 12:15)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:19)

7 октября.