«Ленинградка» обыграла «Локомотив» и вышла вперед в серии 1/2 финала женской суперлиги
«Ленинградка» дома обыграла «Локомотив» в третьем матче полуфинальной серии женской суперлиги.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
«Ленинградка» повела в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится в Санкт-Петербурге 31 марта.
Чемпионат России. Женщины
1/2 финала
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:23, 26:24, 25:20)
29 марта.
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