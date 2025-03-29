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29 марта, 19:06

«Ленинградка» обыграла «Локомотив» и вышла вперед в серии 1/2 финала женской суперлиги

Руслан Минаев
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«Ленинградка» дома обыграла «Локомотив» в третьем матче полуфинальной серии женской суперлиги.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Ленинградка» повела в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится в Санкт-Петербурге 31 марта.

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:23, 26:24, 25:20)

29 марта.

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