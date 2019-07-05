15:27 | Волейбол — Россия

Лазарева продолжит карьеру во Франции

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Волейболистка Анна Лазарева, в прошлом сезоне выступавшая в московском "Динамо", заключила контракт на один сезон с французским клубом "Волеро Ле Канне", информирует РИА Новости со ссылкой на агента спортсменки Боян Симурина.

"Волеро Ле Канне" в прошлом сезоне чемпионата Франции остановился на стадии полуфинала. Помимо Лазаревой, во французском клубе в следующем сезоне будет выступать еще одна россиянка – Анастасия Корниенко.

Лазарева в составе "Динамо" трижды выигрывала чемпионат России (2016, 2018, 2019).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190705/1556247947.html

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