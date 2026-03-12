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12 марта, 20:55

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс»

Руслан Минаев

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал выездную победу над «Кузбассом» в 30-м туре чемпионата России — 3:0.

Питерцы набрали 76 очков и заняли второе место в таблице Суперлиги. Команда из Кемерово с 23 очками — на 13-й строчке.

В параллельных матчах «Факел-Ямал» победил МГТУ, «Енисей» обыграл «Динамо-Урал».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

30-й тур

МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (19:25, 26:24, 21:25, 22:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (19:25, 17:25, 22:25)

12 марта.

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Волейбол
ВК Енисей
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Урал (Уфа)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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