18:45 | Волейбол — Россия

"Кузбасс" – восьмой чемпион России

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"Кузбасс" со счетом 3:1 переиграл казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии и впервые в своей истории выиграл золото чемпионата России. Кемеровчане, никогда ранее не бравшие медалей национального первенства, стали восьмым обладателем чемпионского титула. Рекорд принадлежит клубу из Казани, который выиграл девять финалов и один регулярный чемпионат.

Призеры чемпионатов России по волейболу

 

 

Клуб

Город

З

С

Б

Всего

Зенит-Казань

Казань

10

1

4

15

Белогорье

Белгород

8

6

3

17
ЦСКА

Москва

3

1

2

6

Динамо

Москва

2

7

6

15

Автомобилист

Санкт-Петербург

2

0

1

3

Локомотив-Изумруд

Екатеринбург

1

4

1

6

МГТУ

Москва

1

2

0

3

Кузбасс

Кемерово

1

0

0

1
 Искра

Одинцово

0

4

6

10

Локомотив

Новосибирск

0

1

1

2

Урал

Уфа

0

1

0

1

Зенит

Санкт-Петербург

0

1

0

1

Югра-Самотлор

Нижневартовск

0

0

2

2
Факел

Новый Уренгой

0

0

2

2

 

 

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо стал вторым иностранным специалистом, которому удалось выиграть чемпионат России. До финна, работающего в Кемерове с 2016 года, покорить наше первенство получалось только у итальянца Даниэле Баньоли, приведшего к победе в сезоне-2007/08 московское "Динамо". Кстати, со времен победы Баньоли чемпионами становились только два самых титулованных отечественных специалиста – Владимир Алекно (девять побед) и Геннадий Шипулин (одна).

Тренеры, выигрывавшие чемпионат России по волейболу

Тренер

Страна

Клубы-чемпионы

Титулы

Владимир Алекно

Россия

Динамо М, Зенит-Казань

10

Геннадий Шипулин

Россия

Белогорье

8

Олег Молибога

Россия

ЦСКА

3

Зиновий Черный

Россия

Автомобилист

2

Валерий Алферов

Россия

УЭМ-Изумруд*

1

Юрий Нечушкин

Россия

МГТУ

1

Виктор Сидельников

Россия

Динамо-ТТГ**

1

Даниэде Баньоли

Италия

Динамо М

1

Туомас Саммелвуо

Финляндия

Кузбасс

1

* Нынешнее название "Локомотив-Изумруд".
** Нынешнее название "Зенит-Казань".

До встречи с кемеровчанами казанский клуб выиграл все девять финалов чемпионатов России. В этих сериях бело-голубые потерпели всего пять поражений – на два больше, чем в противостоянии с "Кузбассом". Самое серьезное сопротивление тогда еще "Динамо-ТТГ" испытало в финальной серии сезона-2006/07. Казанцы под руководством Виктора Сидельникова обыграли московское "Динамо, возглавляемое Владимиром Алекно, со счетом 3-2.

Финальные серии "Динамо-ТТГ"/"Зенита-Казань" в чемпионатах России

Сезон

Тренер

Соперник

Счет в серии

Счета матчей

2006/07

Виктор Сидельников

Динамо М

3-2

3:2, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0

2008/09

Владимир Алекно

Искра

3-0

3:0, 3:2, 3:1

2009/10

Владимир Алекно

Локомотив-Белогорье

3-1

3:0, 3:0, 0:3, 3:0

2010/11

Владимир Алекно

Динамо М

3-1

3:2, 0:3, 3:2, 3:0

2011/12

Владимир Алекно

Динамо М

3-0

3:2, 3:0, 3:0

2013/14

Владимир Алекно

Локомотив

1-0

3:0

2014/15

Владимир Алекно

Белогорье

3-1

0:3, 3:2, 3:0, 3:2

2016/17

Владимир Алекно

Динамо М

1-0

3:0

2017/18

Владимир Алекно

Зенит СПб

3-0

3:0, 3:2, 3:0

2018/19

Владимир Алекно

Кузбасс

1-3

0:3, 1:3, 3:0, 1:3

В сезоне-2015/16 чемпион определялся по результатам кругового турнира.

Алексей Вербов и Максим Михайлов упустили возможность стать восьмикратными чемпионами России и сравняться по завоеванным титулам с Владиславом Бабичевым и Александром Косаревым, делящими второе место в списке самых титулованных волейболистов первенства. У рекордсмена – Сергея Тетюхина – 10 золотых медалей. А вот капитан "Кузбасса" Игорь Кобзарь, поигравший ранее в Белгороде и Казани, стал пятикратным чемпионом страны и присоединился к Павлу Зайцеву, Александру Корнееву и Алексею Кулешову в символическом "клубе" волейболистов, бравших титул с тремя разными клубами. Правда, для повторения достижения Андрея Егорчева Кобзарю нужно привести к чемпионству еще одну команду.

Рекордсмены по числу побед в чемпионатах России среди игроков

Игрок

Клубы

Титулы

Сергей Тетюхин

Белогорье, Зенит-Казань

10

Владислав Бабичев

Зенит-Казань

8

Александр Косарев

Белогорье, Динамо-ТТГ

8

Алексей Вербов

Локомотив-Белогорье, Зенит-Казань

7

Андрей Егорчев

УЭМ-Изумруд, Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань

7

Алексей Кулешов

Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань

7

Максим Михайлов

Зенит-Казань

7

Вадим Хамутцких

Локомотив-Белогорье, Динамо-ТТГ

7

Николай Апаликов

Зенит-Казань

6

Игорь Кобзарь

Белогорье, Зенит-Казань, Кузбасс

6

Приведены названия клубов на момент последнего чемпионства игрока.

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