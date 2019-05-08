"Кузбасс" – восьмой чемпион России

"Кузбасс" со счетом 3:1 переиграл казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии и впервые в своей истории выиграл золото чемпионата России. Кемеровчане, никогда ранее не бравшие медалей национального первенства, стали восьмым обладателем чемпионского титула. Рекорд принадлежит клубу из Казани, который выиграл девять финалов и один регулярный чемпионат.

Призеры чемпионатов России по волейболу

Клуб Город З С Б Всего Зенит-Казань Казань 10 1 4 15 Белогорье Белгород 8 6 3 17 ЦСКА Москва 3 1 2 6 Динамо Москва 2 7 6 15 Автомобилист Санкт-Петербург 2 0 1 3 Локомотив-Изумруд Екатеринбург 1 4 1 6 МГТУ Москва 1 2 0 3 Кузбасс Кемерово 1 0 0 1 Искра Одинцово 0 4 6 10 Локомотив Новосибирск 0 1 1 2 Урал Уфа 0 1 0 1 Зенит Санкт-Петербург 0 1 0 1 Югра-Самотлор Нижневартовск 0 0 2 2 Факел Новый Уренгой 0 0 2 2

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо стал вторым иностранным специалистом, которому удалось выиграть чемпионат России. До финна, работающего в Кемерове с 2016 года, покорить наше первенство получалось только у итальянца Даниэле Баньоли, приведшего к победе в сезоне-2007/08 московское "Динамо". Кстати, со времен победы Баньоли чемпионами становились только два самых титулованных отечественных специалиста – Владимир Алекно (девять побед) и Геннадий Шипулин (одна).

Тренеры, выигрывавшие чемпионат России по волейболу

Тренер Страна Клубы-чемпионы Титулы Владимир Алекно Россия Динамо М, Зенит-Казань 10 Геннадий Шипулин Россия Белогорье 8 Олег Молибога Россия ЦСКА 3 Зиновий Черный Россия Автомобилист 2 Валерий Алферов Россия УЭМ-Изумруд* 1 Юрий Нечушкин Россия МГТУ 1 Виктор Сидельников Россия Динамо-ТТГ** 1 Даниэде Баньоли Италия Динамо М 1 Туомас Саммелвуо Финляндия Кузбасс 1

* Нынешнее название "Локомотив-Изумруд".

** Нынешнее название "Зенит-Казань".

До встречи с кемеровчанами казанский клуб выиграл все девять финалов чемпионатов России. В этих сериях бело-голубые потерпели всего пять поражений – на два больше, чем в противостоянии с "Кузбассом". Самое серьезное сопротивление тогда еще "Динамо-ТТГ" испытало в финальной серии сезона-2006/07. Казанцы под руководством Виктора Сидельникова обыграли московское "Динамо, возглавляемое Владимиром Алекно, со счетом 3-2.

Финальные серии "Динамо-ТТГ"/"Зенита-Казань" в чемпионатах России

Сезон Тренер Соперник Счет в серии Счета матчей 2006/07 Виктор Сидельников Динамо М 3-2 3:2, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0 2008/09 Владимир Алекно Искра 3-0 3:0, 3:2, 3:1 2009/10 Владимир Алекно Локомотив-Белогорье 3-1 3:0, 3:0, 0:3, 3:0 2010/11 Владимир Алекно Динамо М 3-1 3:2, 0:3, 3:2, 3:0 2011/12 Владимир Алекно Динамо М 3-0 3:2, 3:0, 3:0 2013/14 Владимир Алекно Локомотив 1-0 3:0 2014/15 Владимир Алекно Белогорье 3-1 0:3, 3:2, 3:0, 3:2 2016/17 Владимир Алекно Динамо М 1-0 3:0 2017/18 Владимир Алекно Зенит СПб 3-0 3:0, 3:2, 3:0 2018/19 Владимир Алекно Кузбасс 1-3 0:3, 1:3, 3:0, 1:3

В сезоне-2015/16 чемпион определялся по результатам кругового турнира.

Алексей Вербов и Максим Михайлов упустили возможность стать восьмикратными чемпионами России и сравняться по завоеванным титулам с Владиславом Бабичевым и Александром Косаревым, делящими второе место в списке самых титулованных волейболистов первенства. У рекордсмена – Сергея Тетюхина – 10 золотых медалей. А вот капитан "Кузбасса" Игорь Кобзарь, поигравший ранее в Белгороде и Казани, стал пятикратным чемпионом страны и присоединился к Павлу Зайцеву, Александру Корнееву и Алексею Кулешову в символическом "клубе" волейболистов, бравших титул с тремя разными клубами. Правда, для повторения достижения Андрея Егорчева Кобзарю нужно привести к чемпионству еще одну команду.

Рекордсмены по числу побед в чемпионатах России среди игроков

Игрок Клубы Титулы Сергей Тетюхин Белогорье, Зенит-Казань 10 Владислав Бабичев Зенит-Казань 8 Александр Косарев Белогорье, Динамо-ТТГ 8 Алексей Вербов Локомотив-Белогорье, Зенит-Казань 7 Андрей Егорчев УЭМ-Изумруд, Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань 7 Алексей Кулешов Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань 7 Максим Михайлов Зенит-Казань 7 Вадим Хамутцких Локомотив-Белогорье, Динамо-ТТГ 7 Николай Апаликов Зенит-Казань 6 Игорь Кобзарь Белогорье, Зенит-Казань, Кузбасс 6

Приведены названия клубов на момент последнего чемпионства игрока.