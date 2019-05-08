"Кузбасс" – восьмой чемпион России

"Кузбасс" со счетом 3:1 переиграл казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии и впервые в своей истории выиграл золото чемпионата России. Кемеровчане, никогда ранее не бравшие медалей национального первенства, стали восьмым обладателем чемпионского титула. Рекорд принадлежит клубу из Казани, который выиграл девять финалов и один регулярный чемпионат.
Призеры чемпионатов России по волейболу
|
Клуб
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Казань
|
10
|
1
|
4
|
15
|
Белгород
|
8
|
6
|
3
|
17
|ЦСКА
|
Москва
|
3
|
1
|
2
|
6
|
Москва
|
2
|
7
|
6
|
15
|
Автомобилист
|
Санкт-Петербург
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Екатеринбург
|
1
|
4
|
1
|
6
|
МГТУ
|
Москва
|
1
|
2
|
0
|
3
|
Кемерово
|
1
|
0
|
0
|
1
|Искра
|
Одинцово
|
0
|
4
|
6
|
10
|
Новосибирск
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Уфа
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Санкт-Петербург
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Югра-Самотлор
|
Нижневартовск
|
0
|
0
|
2
|
2
|Факел
|
Новый Уренгой
|
0
|
0
|
2
|
2
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо стал вторым иностранным специалистом, которому удалось выиграть чемпионат России. До финна, работающего в Кемерове с 2016 года, покорить наше первенство получалось только у итальянца Даниэле Баньоли, приведшего к победе в сезоне-2007/08 московское "Динамо". Кстати, со времен победы Баньоли чемпионами становились только два самых титулованных отечественных специалиста – Владимир Алекно (девять побед) и Геннадий Шипулин (одна).
Тренеры, выигрывавшие чемпионат России по волейболу
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы-чемпионы
|
Титулы
|
Владимир Алекно
|
Россия
|
Динамо М, Зенит-Казань
|
10
|
Геннадий Шипулин
|
Россия
|
Белогорье
|
8
|
Олег Молибога
|
Россия
|
ЦСКА
|
3
|
Зиновий Черный
|
Россия
|
Автомобилист
|
2
|
Валерий Алферов
|
Россия
|
УЭМ-Изумруд*
|
1
|
Юрий Нечушкин
|
Россия
|
МГТУ
|
1
|
Виктор Сидельников
|
Россия
|
Динамо-ТТГ**
|
1
|
Даниэде Баньоли
|
Италия
|
Динамо М
|
1
|
Туомас Саммелвуо
|
Финляндия
|
Кузбасс
|
1
* Нынешнее название "Локомотив-Изумруд".
** Нынешнее название "Зенит-Казань".
До встречи с кемеровчанами казанский клуб выиграл все девять финалов чемпионатов России. В этих сериях бело-голубые потерпели всего пять поражений – на два больше, чем в противостоянии с "Кузбассом". Самое серьезное сопротивление тогда еще "Динамо-ТТГ" испытало в финальной серии сезона-2006/07. Казанцы под руководством Виктора Сидельникова обыграли московское "Динамо, возглавляемое Владимиром Алекно, со счетом 3-2.
Финальные серии "Динамо-ТТГ"/"Зенита-Казань" в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет в серии
|
Счета матчей
|
2006/07
|
Виктор Сидельников
|
Динамо М
|
3-2
|
3:2, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0
|
2008/09
|
Владимир Алекно
|
Искра
|
3-0
|
3:0, 3:2, 3:1
|
2009/10
|
Владимир Алекно
|
Локомотив-Белогорье
|
3-1
|
3:0, 3:0, 0:3, 3:0
|
2010/11
|
Владимир Алекно
|
Динамо М
|
3-1
|
3:2, 0:3, 3:2, 3:0
|
2011/12
|
Владимир Алекно
|
Динамо М
|
3-0
|
3:2, 3:0, 3:0
|
2013/14
|
Владимир Алекно
|
Локомотив
|
1-0
|
3:0
|
2014/15
|
Владимир Алекно
|
Белогорье
|
3-1
|
0:3, 3:2, 3:0, 3:2
|
2016/17
|
Владимир Алекно
|
Динамо М
|
1-0
|
3:0
|
2017/18
|
Владимир Алекно
|
Зенит СПб
|
3-0
|
3:0, 3:2, 3:0
|
2018/19
|
Владимир Алекно
|
Кузбасс
|
1-3
|
0:3, 1:3, 3:0, 1:3
В сезоне-2015/16 чемпион определялся по результатам кругового турнира.
Алексей Вербов и Максим Михайлов упустили возможность стать восьмикратными чемпионами России и сравняться по завоеванным титулам с Владиславом Бабичевым и Александром Косаревым, делящими второе место в списке самых титулованных волейболистов первенства. У рекордсмена – Сергея Тетюхина – 10 золотых медалей. А вот капитан "Кузбасса" Игорь Кобзарь, поигравший ранее в Белгороде и Казани, стал пятикратным чемпионом страны и присоединился к Павлу Зайцеву, Александру Корнееву и Алексею Кулешову в символическом "клубе" волейболистов, бравших титул с тремя разными клубами. Правда, для повторения достижения Андрея Егорчева Кобзарю нужно привести к чемпионству еще одну команду.
Рекордсмены по числу побед в чемпионатах России среди игроков
|
Игрок
|
Клубы
|
Титулы
|
Сергей Тетюхин
|
Белогорье, Зенит-Казань
|
10
|
Владислав Бабичев
|
Зенит-Казань
|
8
|
Александр Косарев
|
Белогорье, Динамо-ТТГ
|
8
|
Алексей Вербов
|
Локомотив-Белогорье, Зенит-Казань
|
7
|
Андрей Егорчев
|
УЭМ-Изумруд, Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань
|
7
|
Алексей Кулешов
|
Локомотив-Белогорье, Динамо М, Зенит-Казань
|
7
|
Максим Михайлов
|
Зенит-Казань
|
7
|
Вадим Хамутцких
|
Локомотив-Белогорье, Динамо-ТТГ
|
7
|
Николай Апаликов
|
Зенит-Казань
|
6
|
Игорь Кобзарь
|
Белогорье, Зенит-Казань, Кузбасс
|
6
Приведены названия клубов на момент последнего чемпионства игрока.