«Кузбасс» расторг контракт с главным тренером Сергеем Троцким

Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Троцким. Как сообщается на официальном сайте команды, контракт с белорусским специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Зинько, который будет руководить командой в заключительных матчах чемпионата. «Кузбассу» предстоят игры против новоуренгойского «Факела-Ямала» (6 марта) и петербургского «Зенита» (12 марта).

На данный момент кемеровский клуб с пятью победами в 28 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Чемпионы 2019 года потеряли шансы на выход в плей-офф.

Троцкий возглавил «Кузбасс» в феврале 2024 года. Ранее он работал с молодежной командой клуба.

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