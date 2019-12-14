«Кузбасс» победил «Югру-Самотлор»
21:44
В мужской суперлиге прошел ряд матчей 14-го тура. «Кузбасс» на выезде победил «Югру-Самотлор» (3:1).
Волейбол
Россия. Мужчины. Суперлига
11-й тур
НОВА (Новокуйбышевск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (21:25, 18:25, 24:26)
14 декабря.
Факел (Новый Уренгой) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:19)
14 декабря.
АСК (Нижний Новгород) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (23:25, 18:25, 22:25)
14 декабря.
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (19:25, 21:25, 23:25)
14 декабря.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (16:25, 16:25, 25:22, 15:25)
14 декабря.
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