«Кузбасс» победил казанский «Зенит», «Факел» переиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга

В мужской суперлиге состоялись матчи 5-го тура. «Кузбасс» победил казанский «Зенит» в четырех сетах. «Факел» переиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в трех партиях.

Волейбол

Россия. Мужчины. Суперлига

5-й тур

Урал (Уфа) — Газпром-Югра (Сургут) — 2:3 (23:25, 26:24, 25:18, 23:25, 12:15)

9 ноября.

Динамо М (Москва) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (17:25, 25:21, 24:26, 25:21, 15:11)

9 ноября.

Белогорье (Белгород) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:2 (22:25, 23:25, 25:18, 25:18, 15:12)

9 ноября.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (15:25, 18:25, 20:25)

9 ноября.

Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23)

9 ноября.

Локомотив Н (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:20)

9 ноября.