«Кузбасс» победил «Факел», «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»

«Кузбасс» в матче 10-го тура чемпионата России победил «Факел» со счетом 3:1. В другой встрече «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» — 3:0.

«Зенит-Казань» лидирует в турнирной таблице суперлиги. «Белогорье» — на восьмом месте, «Кузбасс» — девятый, а «Факел» — 13-й.

Чемпионат России

Мужчины

10-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:21, 16:25, 17:25, 22:25)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:15, 25:12, 28:26)