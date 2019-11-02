«Кузбасс» одолел «Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке
В матче мужской суперлиге «Кузбасс» на своей площадке одолел «Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке.
Напомним, что этим летом в «Зенит» ушел главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо, который сделал команду из Кемерово чемпионом в прошлом сезоне.
Волейбол
Россия. Мужчины. Суперлига
3-й тур
Зенит-Казань (Казань) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (23:25, 23:25, 24:26)
2 ноября.
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо М (Москва) — 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 23:25)
2 ноября.
АСК (Нижний Новгород) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 32:34)
2 ноября.
Кузбасс (Кемерово) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:20, 15:12)
2 ноября.
Енисей (Красноярск) — Урал (Уфа) — 0:3 (22:25, 36:38, 20:25)
2 ноября.
Локомотив Н (Новосибирск) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 26:24, 25:12)
2 ноября.