«Кузбасс» обыграл «Урал» и занимает второе место в чемпионате России

Состоялись матчи восьмого тура мужской волейбольной российской Суперлиги.

«Кузбасс» обыграл «Урал» (3:1) и с 17-ю очками занимает второе место в чемпионате России. Лидирует новосибирский «Локомотив» — 18 очков.

Волейбол

Россия. Мужчины. Суперлига

8-й тур

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (25:22, 25:16, 22:25, 25:27, 15:8)

«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 18:25, 13:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:17, 25:17, 24:26, 29:27)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:22)

27 ноября.