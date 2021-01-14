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«Кузбасс» обыграл «Нефтяник» и возглавил турнирную таблицу

17:00
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Волейболисты «Кузбасса» нанесли поражение «Нефтянику» в рамках перенесенного матча 6-го тура мужской Париматч суперлиги.

Встреча проходила в Кемерово и завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.

Для «Кузбасса» эта победа стала третьей подряд, команда поднялась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:20)

14 января.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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