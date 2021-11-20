«Кузбасс» на тай-брейке победил «Белогорье»
19:07
В восьмом туре суперлиги среди мужских команд «Кузбасс» одержал победу над «Белогорьем» на тай-брейке.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
8-й тур
Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 3:2 (25:20, 26:24, 20:25, 24:26, 20:18)
20 ноября.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (26:24, 25:21, 25:23)
20 ноября.
Зенит-Казань (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18)
20 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/
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