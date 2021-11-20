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«Кузбасс» на тай-брейке победил «Белогорье»

19:07
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В восьмом туре суперлиги среди мужских команд «Кузбасс» одержал победу над «Белогорьем» на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 3:2 (25:20, 26:24, 20:25, 24:26, 20:18)

20 ноября.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (26:24, 25:21, 25:23)

20 ноября.

Зенит-Казань (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18)

20 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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