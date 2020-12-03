«Кузбасс» обыграл АСК в последнем матче полуфинального этапа Кубка России
17:53
В матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди мужчины «Кузбасс» победил АСК (3:0).
Обе команды не смогли пробиться в «Финал четырех». Кубок разыграют новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», казанский и петербургский «Зенит».
Кубок России. Мужчины
Полуфинальный этап. Группа В
«Кузбасс» (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:16, 31:29, 25:20)
3 декабря.
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