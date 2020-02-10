Диагональный сборной Польши Бартош Курек получил предложение от казанского «Зенита», утверждает Przeglad Sportowy. Российский клуб предлагает 25-летнему поляку контракт с зарплатой в 900 тысяч евро за сезон.

Действующий контракт Курека с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако в нем есть опция продления соглашения еще на один год. Он уже выступал в России, защищая цвета «Динамо» в период с 2012 по 2013 годы.

В составе сборной Польши Курек выигрывал чемпионат мира, чемпионат Европы, Мировую лигу.