Кубинская волейболистка Монталво покинет «Уралочку» после расистского скандала

Директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огниенко сообщила, что кубинская волейболистка Аилама Сесе Монталво покинет клуб.

Монталво выступала за команду с 2019 года, в сезоне-2021/22 спортсменка стала серебряным призером чемпионата России.

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

После матча сама Монталво заявила, что слова Воронкова ее не задели, но подчеркнула, что у тренера нет представления о профессиональной этике. Специалист не извинился перед кубинкой за свои слова.

«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в решающем матче серии в пяти сетах. Клуб из Калининграда стал чемпионом страны.