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Сегодня, 11:45

Кубинская волейболистка Монталво покинет «Уралочку» после расистского скандала

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аилама Сесе Монталво.
Фото ВК «Уралочка-НТМК»

Директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огниенко сообщила, что кубинская волейболистка Аилама Сесе Монталво покинет клуб.

Монталво выступала за команду с 2019 года, в сезоне-2021/22 спортсменка стала серебряным призером чемпионата России.

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

После матча сама Монталво заявила, что слова Воронкова ее не задели, но подчеркнула, что у тренера нет представления о профессиональной этике. Специалист не извинился перед кубинкой за свои слова.

«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в решающем матче серии в пяти сетах. Клуб из Калининграда стал чемпионом страны.

Тренер &laquo;Локомотива&raquo; Андрей Воронков во&nbsp;время тайм-аута в&nbsp;матче с &laquo;Уралочкой&raquo;. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Расистский скандал в российском волейболе

Источник: https://rsport.ria.ru/20220516/voleybol-1788744154.html
Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
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