Краснодарское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд, уступив «Динамо-Метар»

«Динамо-Метар» в матче 7-го тура Суперлиги обыграло на выезде краснодарское «Динамо» со счетом 3:2.

Краснодарская команда не может одержать победу в шести матчах подряд и с 5 очками располагается на предпоследнем месте. Челябинский клуб с 6 очками на 8-м месте.

В другом матче «Енисей» дома уступил «Динамо-Казань» со счетом 0:3.



Россия. Женщины. Суперлига

7-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Динамо-Метар (Челябинск) — 2:3 (22:25, 25:15, 19:25, 25:23, 7:15)

30 ноября.

Енисей (Красноярск) — Динамо-Казань (Казань) — 0:3 (16:25, 20:25, 17:25)

30 ноября.