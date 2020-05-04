Кошелева рассказала о планах на следующий сезон
10:30
Чемпионка мира Татьяна Кошелева намекнула, что предстоящий год собирается провести не в России. Напомним, что последним клубом спортсменки был калининградский «Локомотив».
— Варианты с клубами на следующий сезон уже есть?
— Есть. У нас с мужем были определенные планы, но из-за пандемии сейчас, как и у многих, все в подвешенном состоянии. Пока просто жду. Если желание осуществится — классно. Нет — приму другое решение.
— Но планы — это российская суперлига?
— Нет.
— Вопрос от подписчиков. Какая у вас мечта?
— Олимпийские игры в Токио. Если такой шанс будет в моей жизни — хотела бы им воспользоваться. А глобальная цель — быть счастливой. (Владимир Иванов)