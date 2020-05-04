Кошелева рассказала о планах на следующий сезон

Чемпионка мира Татьяна Кошелева намекнула, что предстоящий год собирается провести не в России. Напомним, что последним клубом спортсменки был калининградский «Локомотив».

— Варианты с клубами на следующий сезон уже есть?

— Есть. У нас с мужем были определенные планы, но из-за пандемии сейчас, как и у многих, все в подвешенном состоянии. Пока просто жду. Если желание осуществится — классно. Нет — приму другое решение.

— Но планы — это российская суперлига?

— Нет.

— Вопрос от подписчиков. Какая у вас мечта?

— Олимпийские игры в Токио. Если такой шанс будет в моей жизни — хотела бы им воспользоваться. А глобальная цель — быть счастливой. (Владимир Иванов)