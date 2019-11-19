Кошелева поняла, что такое быть «легионером»

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева в своем Instagram рассказала о выступлении в иностранных командах. 30-летняя волейболистка с 2016 года выступает не в России: она играла за такие клубы, как «Эджзаджибаши», «Галатасарай», «СеСК Рио», «Савино Дель Бене» и «Гуандун Эвергрэнд».

«Что такое быть легионером? Я уже четвертый сезон играю заграницей и теперь точно могу дать определение, и рассказать о своем понимании этого статуса. Когда в команду приглашают иностранного игрока, то это всегда для усиления, а значит, и требования будут выше — если «свой» игрок может показать не лучшую игру, то от легионера всегда ждут лучшую...

Для меня это вызов, ответственность и лидерство! Плюс ежедневная требовательность к себе и к своему результату всегда дают прогресс и рост...

Мне 30 лет, но я с большим желанием учусь каждый день и сейчас, здесь в Китае, рада получить тот большой объем как тренировок, так и игровой практики. Поверьте, это бесценно! А если вам, как и мне повезло с тренером, то это еще одно удовольствие — понимать, что ты под чутким руководством профессионала и брать от него лучшее! Не бойтесь выходить из зоны комфорта, любой опыт лучше, чем потерянное время... Рискуйте, трудитесь, растите во всех направлениях, и результат обязательно придет!

P. S. В Китае нет Инстаграм, так что тренер не прочитает мои хорошие слова о нем, а то может быть дал бы нам денечек выходного", — написала Кошелева.