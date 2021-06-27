Кошелева не раскрыла причины завершения карьеры в сборной России

Волейболистка Татьяна Кошелева не стала раскрывать причины ухода из сборной России. Об этом заявил агент спортсменки Боян Симурина.

«Вам лучше об этом спросить Татьяну. Я как агент не лезу в отношения между спортсменом и национальной командой. Татьяна приняла такое решение.

Татьяна проинформировала меня о своем решении. Я уведомил клуб «Валлефолья» о том, что она не поедет на Игры в Токио. Она будет продолжать играть, не собирается завершать карьеру», — сказал Симурина ТАСС.

Предыдущим клубом Кошелевой был турецкий «Галатасарай», в июне она подписала контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

В воскресенье Кошелева в Instagram сообщила о завершении карьеры в сборной и отказе ехать на Олимпийские игры.