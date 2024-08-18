Команда Терзича обыграла команду Карполя в Кубке Первого канала

Команда Зорана Терзича одержала победу над командой Владимира Карполя в Кубке Первого канала со счетом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21).

Состав команды Зорана Терзича:

Ирина Воронкова («Локомотив»), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс»), Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анастасия Гарелик («Ленинградка»), Полина Беликова («Тулица»), Анастасия Чернова («Ленинградка»), Юлия Бровкина («Локомотив»), Валерия Романова («Ленинградка»), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), Виктория Пушина («Динамо»), Мария Смеленко («Динамо»), Варвара Сергеева («Протон»), Валерия Козлова («Заречье»), Алла Галкина («Локомотив»).

Состав команды Владимира Карполя:

Татьяна Дмитриева («Локомотив»), Анна Шевченко («Ленинградка»), Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), Мария Халецкая («Заречье»), Валерия Зайцева («Локомотив»), Юлия Подскальная («Динамо» Кр), Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»), Анастасия Жаброва («Заречье»), Ксения Парубец («Локомотив»), Ангелина Сперскайте («Динамо-Ак Барс»), Ксения Купряшкина («Динамо» М), Татьяна Толок («Новара», Италия), Анна Подкопаева («Динамо»), Валерия Перова («Ленинградка»).